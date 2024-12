"Estamos en un proceso de transición que es propio del siglo pasado", afirmó Lacalle Pou

“Estamos en un proceso de transición que es propio del siglo pasado. Tenemos tres meses con un gobierno que empieza a cerrar y otro que empieza a llegar. Y ustedes ya no saben con quién hablar o se les confunde a veces, naturalmente, por la propia dinámica de su trabajo, su inversión, su ciclo comercial”, afirmó.

Lacalle Pou se refirió a la actitud con el gobierno electo en los temas a decidir. En “algunos consultemos y otros informemos”, sostuvo. El mandatario expresó su convencimiento que “la institucionalidad, la certidumbre, la confianza que uno genera, es un valor agregado que tiene un componente económico”.

Habló del ejercicio de la autoridad e instó a no perder la humildad. “Quien ejerce lealmente la autoridad debe tener siempre a su lado la humildad”, afirmó. Lacalle Pou enfatizó en la importancia de “estar” y aseguró que ha sido una constante durante este gobierno. En particular, remarcó las coincidencias con los exportadores en el crecimiento, el progreso y la mejora del país.

“Esa es la humildad que tiene que tener un gobernante, de entender, de aprender, de ponerse en los zapatos del otro y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos años”, enfatizó. El mandatario sostuvo que es una tarea de equipo, donde importa no solo el conocimiento sino ser buenas personas.

Habló de planteos de enfrentamiento entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado. “Me está gustando que me digan tibio, porque yo creo que el coraje hoy está en el centro, no está en los extremos. Es fácil ser extremista, lo difícil es defender las uniones”, indicó. “Todo lo que sea unión y acuerdo, yo estoy; desunión y desacuerdo, no cuenten conmigo para nada”, remarcó.

Lacalle Pou señaló la necesidad que ayuda, impulso y sensibilidad del Estado para adaptarse a las situaciones y el aporte del sector privado en el desarrollo del país. Reivindicó a Uruguay como un gran país en un contexto internacional de incertidumbre. Destacó como cualidades: las transiciones sanas, el respeto a la institucionalidad y el culto a la democracia con autoridades que ejercen el poder sin perder la humildad.