"Estamos muy preocupados por este episodio", aseguró Negro sobre intento de femicidio en Facultad de Medicina

Edificio anexo de la Facultad de Medicina ocupada. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este jueves a la investigación del intento de femicidio de una joven de 19 años que fue apuñalada el martes por un compañero en la Facultad de Medicina.

Actualmente, se están recabando nuevas diligencias investigativas, recogiendo nuevos testimonios y una denuncia posterior al hecho. Otra estudiante de Medicina presentó el miércoles una denuncia penal por acoso contra el agresor de 19 años. El joven permanece internado y se le realizan estudios.

Consultado sobre las medidas de seguridad en las facultades, Negro indicó que ha mantenido reuniones con las autoridades universitarias. "Estamos muy preocupados por este episodio", dijo y agregó: "estamos trabajando con la especialidad y con la perspectiva que requiere el caso para atender esta problemática de una forma especializada".