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REUNIONES POR SEGURIDAD EN FACULTADES

"Estamos muy preocupados por este episodio", aseguró Negro sobre intento de femicidio en Facultad de Medicina

El ministro ha mantenido reuniones con autoridades universitarias por la seguridad en las facultades. "Estamos trabajando con la especialidad y con la perspectiva que requiere el caso para atender esta problemática de una forma especializada", afirmó.

Edificio anexo de la Facultad de Medicina ocupada. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Edificio anexo de la Facultad de Medicina ocupada. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este jueves a la investigación del intento de femicidio de una joven de 19 años que fue apuñalada el martes por un compañero en la Facultad de Medicina.

Consultado sobre las medidas de seguridad en las facultades, Negro indicó que ha mantenido reuniones con las autoridades universitarias. "Estamos muy preocupados por este episodio", dijo y agregó: "estamos trabajando con la especialidad y con la perspectiva que requiere el caso para atender esta problemática de una forma especializada".

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