"Estamos en los últimos metros antes de llegar a un acuerdo total entre los cinco partidos"

Sobre los cambios introducidos al proyecto tras iniciativas de los socios de la coalición, Lacalle Pou agregó: “El espíritu no cambia, porque si no es mejor no tener reforma. Obviamente se van modificando algunas cosas que a priori nosotros creíamos que no debían modificarse. Con los aportes de los distintos partidos nos tenemos que preguntar ¿es una buena reforma? Mi respuesta es que sí”.

“Es una buena reforma, para empezar, porque es mucho mejor de lo que tenemos, y porque se hace sostenible. Obviamente la reforma inicial era económicamente más sustentable, la que hay hoy, o aparentemente hay hoy si hay acuerdo entre los partidos, es sustentable y es sensiblemente mejor a la que tenemos hoy”, aseguró.