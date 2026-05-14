RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME

Estafas virtuales en Uruguay, son cada vez más y cuentan con mayor sofisticación

Las estafas realizadas a través de medios digitales constituyen una preocupación creciente para las autoridades en Uruguay. Todos coinciden es que se trata de un delito silencioso y en auge.

hacker hackeo ciberataque

Las estafas virtuales en Uruguay, son cada vez más y cuentan con mayor sofisticación.

Los entendidos en la materia indican que la pandemia de covid-19 marcó un punto de inflexión, debido a que aceleró el uso del comercio digital a través de dispositivos electrónicos.

Además, perseguir a estos delincuentes plantea un problema. Los delitos realizados a través de medios digitales no reconocen fronteras, lo que permite operar desde cualquier punto del país e incluso desde el extranjero.

siniestro fatal: dos hombres viajaban en una moto cuando revento un neumatico y cayeron al pavimento
Seguí leyendo

Siniestro fatal: dos hombres viajaban en una moto cuando reventó un neumático y cayeron al pavimento

Recomendaciones a tener en cuenta: evita fraudes, protege tu información online.

Desconfía de precios demasiado bajos: descuentos excesivos o poco habituales pueden ser una señal de estafa.

Verifica el perfil del vendedor: antes de reservar o comprar, asegúrate de que sea una fuente confiable.

No compartas tus datos personales, ni códigos de verificación, ni datos bancarios, ni foto de documentos personales.

Cuidado con los links sospechosos: no hagas clics en enlaces no verificados, incluso si parecen promociones o reservas.

No caigas en trampas por mail o por mensajes. Si te piden pagos urgentes o verificar información, ingresa directamente a una web oficial.

Evita hacer trámites sensibles en redes Wi-Fi de uso común: no uses Wi-Fi abierta en hoteles, aeropuertos o bares para acceder a tu cuenta bancaria o realizar transferencias bancarias. Evita en esas redes usar contraseñas importantes.

¿Sufriste un fraude? actúa rápido.

Contacta inmediatamente a tu banca para bloquear la cuenta y denuncia en cualquier seccional policial el incidente. Unidad de Cibercrimen: 2030 4625.

Temas de la nota

Lo más visto

Niño Godzilla: el fenómeno muy potente que llega con eventos severos de lluvias y tormentas
FENÓMENO METEOROLÓGICO

Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas
MONTEVIDEO

Nueva filmación del hombre buscado por delitos sexuales lo ubica en Brazo Oriental acosando a otra adolescente
En piedras blancas

Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM

Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
Kilómetro 252 de ruta 5

Murió el conductor de un camión tras chocar de atrás a otro camión en ruta 5, Paso de los Toros

Te puede interesar

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 27% aprueba y 48% desaprueba en abril
Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos video
OMISIÓN CENSAL DE 10,3%

Datos finales del censo 2023: 350.000 personas no habían sido contabilizadas; 34.500 viven en asentamientos
Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional video
INVESTIGAN

Dos policías fueron embestidos de atrás por un vehículo en el marco de los festejos de Nacional

Dejá tu comentario