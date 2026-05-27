Estafadores se hacen pasar por el jefe de Policía de Lavalleja y piden dinero por Whatsapp

La Policía de Lavalleja advirtió a la población por llamados y mensajes enviados a comerciantes por personas que se hacen pasar por el jefe de Policía del departamento para pedir dinero.

Según informó la Jefatura, los estafadores piden colaboración económica para un supuesto tratamiento médico de la hija de una funcionaria o de un policía.

Hasta el momento fueron realizadas dos denuncias: una en Solís de Mataojo, a través de una llamada por Whatsapp, y otra en Minas mediante mensajes por la misma aplicación.

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En ambos casos, los mensajes muestran el logo de la Policía Nacional y el nombre del jerarca policial, aunque con un error en el segundo apellido, que es Reboledo y no Robledo.

La Policía exhortó a quienes hayan recibido este tipo de mensajes o llamadas a concurrir a la seccional más cercana para aportar información que permita identificar a los delincuentes.