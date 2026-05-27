Comenzó la campaña de vacunación en escuelas: "Una forma de bajar las barreras de acceso a las vacunas", dijo Pablo Caggiani

Este miércoles comenzó la campaña de vacunación en las escuelas, con el objetivo de “bajar las barreras de acceso a las vacunas”, dijo Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

Caggiani recordó que es necesario tener todas las vacunas al día, por ejemplo, “para hacer educación física y participar de salidas didácticas”.

La vacunación de los escolares se hará previa coordinación con cada escuela y siempre con el consentimiento escrito de los padres o responsables de los menores, destacó.

Seguí leyendo "Costo cero": así son los lineamientos que fijó el MEF para la reasignación de recursos en la Rendición de Cuentas

La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg señaló que todo el carné de vacunas obligatorias estará disponible, destacando las que se indican contra la disteria, tétanos, sarampión, y meningitis a los 11 años.

“Es muy importante que las familias adhieran y trabajen con las maestras. No es una imposición, al contrario, se trata de acercar el vínculo”, dijo la ministra.