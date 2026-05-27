Este miércoles comenzó la campaña de vacunación en las escuelas, con el objetivo de “bajar las barreras de acceso a las vacunas”, dijo Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).
Comenzó la campaña de vacunación en escuelas: "Una forma de bajar las barreras de acceso a las vacunas", dijo Pablo Caggiani
El presidente de la Anep Pablo Caggiani y la ministra de Salud Cristina Lustemberg participaron del inicio de la campaña de vacunación en las escuelas. Todas las vacunas disponibles, previo consentimiento de los padres.
Caggiani recordó que es necesario tener todas las vacunas al día, por ejemplo, “para hacer educación física y participar de salidas didácticas”.
La vacunación de los escolares se hará previa coordinación con cada escuela y siempre con el consentimiento escrito de los padres o responsables de los menores, destacó.
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La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg señaló que todo el carné de vacunas obligatorias estará disponible, destacando las que se indican contra la disteria, tétanos, sarampión, y meningitis a los 11 años.
“Es muy importante que las familias adhieran y trabajen con las maestras. No es una imposición, al contrario, se trata de acercar el vínculo”, dijo la ministra.
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