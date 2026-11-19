Móviles de la Policía. Foto: archivo Subrayado.

El estafador llamó por teléfono a la casa de una familia en Punta Gorda y se hizo pasar por el abogado Pablo Casas. Atendió una adolescente de 17 años y el estafador le dijo que representaba legalmente a su padre, que había atropellado a una mujer embarazada y que el bebé había fallecido.

Le pidió su número de celular, la llamó a ese teléfono y le exigió la dirección de la casa. Unos 10 minutos después los estafadores llegaron en un auto, la adolescente les permitió ingresar y les mostró dónde estaba la caja fuerte, que los delincuentes abrieron con destornilladores. Mientras tanto, uno de ellos abrió la heladera y tomó un vaso con agua.

Lograron robar unos cinco mil dólares, joyas y el disco duro de las cámaras de videovigilancia y se fueron en el vehículo. La adolescente no resultó lesionada.

Policía Científica trabajó en la vivienda en busca de huellas y evidencia que permita identificar a los estafadores y ahora trabajan los investigadores de la zona operacional II para detenerlos.