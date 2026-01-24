Estados Unidos: un muerto en Mineápolis tras tiroteo de agentes federales, a dos semanas del homicidio de Renee Good

Un muerto en Mineápolis tras tiroteo de agentes federales, informaron medios locales este sábado, poco después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunciara “otro tiroteo atroz” por parte de estos agentes de seguridad de Estados Unidos .

Esto ocurre dos semanas después de que un miembro del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a Renee Good , una ciudadana estadounidense, en esta misma ciudad.

Miles de agentes del ICE han sido desplegados en Mineápolis, gobernada por los demócratas, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados en todo el país.

Tras la información de que había un muerto tras el tiroteo con los federales, el gobierno de Estados Unidos dijo que el hombre abatido a tiros estaba armado y "se resistió violentamente" a los intentos de los oficiales de desarmarlo.

"Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos", dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en X luego del tiroteo.

El gobierno estadounidense indicó que el tiroteo ocurrió durante "una operación dirigida en Mineápolis contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta".

La denuncia del gobernador

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, escribió el gobernador Walz en la red social X.

“El presidente debe poner fin a esta operación. Saquen a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora”, reclamó.

El gobierno de Mineápolis afirmó en X "tener conocimiento" de "nuevos disparos que involucran a fuerzas del orden federales" cerca de un cruce de calles de esta ciudad del norte de Estados Unidos, sacudida desde hace varias semanas por manifestaciones contra la presencia de ICE.

En un video no confirmado que circula en las redes sociales se ve a una persona que parece haber sido baleada durante un disturbio en la calle. Hay varios disparos audibles y al menos una persona en las inmediaciones lleva un chaleco con la inscripción "POLICE".

Mineápolis ha sido sacudida por protestas cada vez más tensas desde que agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good, de 37 años, el 7 de enero.

Una autopsia concluyó que fue un homicidio, lo cual no significa automáticamente que se haya cometido un delito. El oficial responsable de los disparos que mataron a Good, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado.

La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia.

