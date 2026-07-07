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medio oriente

Estados Unidos restablece sanciones sobre el petróleo iraní por acciones de Teherán en el estrecho de Ormuz

Por su parte, Irán condenó el martes las acusaciones de Catar de estar tras el ataque a uno de los buques del emirato.

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El gobierno de Estados Unidos revocó el martes una licencia que levantaba temporalmente las sanciones al petróleo de Irán, al calificar las acciones de Teherán en el estrecho de Ormuz de "totalmente inaceptables".

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", dijo un funcionario estadounidense del Departamento del Tesoro a la AFP.

La exención anunciada en junio había permitido inicialmente a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

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La medida de Washington se produce después de que tres petroleros, entre ellos un buque catarí que transportaba gas natural licuado, fueran alcanzados por proyectiles con pocas horas de diferencia en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar.

Doha, mediador entre Estados Unidos e Irán, denunció una acción "inaceptable".

Esos ataques han reavivado las preocupaciones sobre la libertad de navegación después de que Irán levantara su bloqueo de la vía marítima tras un frágil alto el fuego con Estados Unidos.

El funcionario estadounidense dijo el martes que su memorando de entendimiento con Irán está basado "enteramente en el cumplimiento" de las condiciones de navegación, y advirtió que Teherán solo verá beneficios si muestra "buena conducta".

Pero el funcionario sostuvo: "Nuestros negociadores continúan trabajando de buena fe para un acuerdo definitivo".

El futuro de Ormuz, la principal ruta para las exportaciones energéticas del Golfo, ha sido un punto de fricción durante las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin de forma permanente al conflicto.

Por su parte, Irán condenó el martes las acusaciones de Catar de estar tras el ataque a uno de los buques del emirato, después de que Doha dijera que Teherán había apuntado contra un barco que transportaba gas natural licuado en la costa de Omán.

"El portavoz del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, dijo que las acusaciones de Catar contra Irán por el supuesto ataque de un buque vinculado al país en el estrecho de Ormuz el martes eran cuestionables y contrarias al principio de buena vecindad, describiéndolas como inaceptables", informó la agencia oficial de noticias IRNA.

FUENTE: AFP

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