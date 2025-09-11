El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo de la Corte Suprema de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y afirmó que Washington "responderá en consecuencia" a su condena por intento de golpe de Estado.
Estados Unidos "responderá" a la "injusta" condena al expresidente Bolsonaro, dijo secretario de Estado
"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa.
"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".
"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados.
Murió Charlie Kirk tras ser baleado en una universidad de Estados Unidos, informó Donald Trump
"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.
Dejá tu comentario