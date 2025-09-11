Estados Unidos "responderá" a la "injusta" condena al expresidente Bolsonaro, dijo secretario de Estado

AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo de la Corte Suprema de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y afirmó que Washington "responderá en consecuencia" a su condena por intento de golpe de Estado.

"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".

"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados.

"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.

Temas de la nota Estados Unidos

Bolsonaro