RECIBÍ EL NEWSLETTER
decisión del gobierno

Una foto de Donald Trump estará en pasaportes estadounidenses

Será una edición limitada por el aniversario de la Independencia de EEUU. Debajo de la foto estará la firma del mandatario en oro.

Foto: AFP. Donald Trump, presidente de EEUU.

Foto: AFP. Donald Trump, presidente de EEUU.

La foto de Donald Trump aparecerá pronto en algunos pasaportes de Estados Unidos, en una edición limitada para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia que se celebra este año, confirmó el Departamento de Estado el martes.

Un artículo de Fox News, compartido por un portavoz del Departamento de Estado, mostró una imagen de Trump en el pasaporte superpuesta sobre la Declaración de Independencia.

Debajo está la firma de Trump en oro. Una segunda edición limitada muestra una pintura de los padres fundadores estadounidenses.

un hombre desenterro el cadaver de su hermana y lo llevo a un banco para demostrar su deceso
Seguí leyendo

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso

"Mientras Estados Unidos celebra su 250º aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir una cantidad limitada de pasaportes estadounidenses especialmente diseñados para conmemorar esta ocasión histórica", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Hay pocos precedentes modernos en el mundo, y menos aún en una democracia, de fotos de líderes en ejercicio que aparecen en los pasaportes, ya que la mayoría de los países prefieren representar imágenes históricas o de la naturaleza.

Congresistas del partido Demócrata criticaron al secretario de Estado, Marco Rubio, por la iniciativa.

"El secretario Rubio debería pasar más tiempo en convencer a su jefe de terminar la guerra que eligió en Irán, y menos en desperdiciar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para alimentar la vanidad de Trump", escribieron en X los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Los pasaportes estadounidenses actuales muestran varias escenas de la historia del país, como el alunizaje, junto con lugares o monumentos históricos como la Estatua de la Libertad.

Desde que regresó al cargo en 2025, varios edificios gubernamentales en Washington han colocado pancartas con la imagen de Trump, que también impuso su nombre al Centro Kennedy de artes escénicas y al desmantelado Instituto de la Paz de Estados Unidos.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro dijo que la firma de Trump comenzaría a aparecer en billete de dólar, en otro hecho sin precedentes.

El artículo de Fox News decía que los pasaportes con temática de Trump solo se expedirían en Washington y que dejarían de emitirse cuando se agotara su disponibilidad.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
en india

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para demostrar su deceso
CÓMO COLABORAR

"La familia está destruida", afirmó la viuda de repartidor asesinado y pidió trabajo: "él era el que nos mantenía"
CONSEJO DE MINISTROS

Orsi anunció que en la Rendición de Cuentas incluirán iniciativas para unificar "prestaciones sociales a los más vulnerables"
Sociedad

Gabriela es cocinera, vivió en situación de calle y ahora trabaja en el comedor comunitario inaugurado en Ciudad Vieja
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social

Te puede interesar

Aumento va a haber, dijo Gabriel Oddone sobre los combustibles, e insistió en que la situación es compleja video
MINISTRO DE ECONOMÍA

"Aumento va a haber", dijo Gabriel Oddone sobre los combustibles, e insistió en que "la situación es compleja"
Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años video
SISTEMA PREVISIONAL

Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años
Foto: Subrayado.  video
investigación por crimen organizado

Fue dado de alta el padre del bebé asesinado en Colón

Dejá tu comentario