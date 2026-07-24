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COMERCIO INTERNACIONAL

Estados Unidos aumentó aranceles para productos importados desde Uruguay

Estados Unidos aumentó los aranceles a 12,5% para productos importados desde Uruguay.

Presidente de Estados Unidos Donald Trump. Foto: AFP

Presidente de Estados Unidos Donald Trump. Foto: AFP

Desde este viernes Estados Unidos comenzó a aplicar nuevos aranceles comerciales a varios países, entre ellos Uruguay, con una tasa que alcanza el 12,5%. El gobierno americano sostiene que impone estos aranceles a países que no combaten la elaboración de productos con trabajo forzoso.

Uruguay estaba sujeto a un arancel por este tema del 10%, por lo que el aumento con esta nueva resolución es de 2,5.

Ante la noticia que trascendió este viernes, la Cancillería de Uruguay analiza la situación, aunque no ha recibido notificación oficial desde el gobierno de Donald Trump. El Ministerio de Economía también tomó nota del nuevo arancel y analiza las consecuencias.

el 75% de los productos uruguayos exportados a uruguay queda fuera del nuevo arancel impuesto por eeuu, asegura economia
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El 75% de los productos uruguayos exportados a Uruguay queda fuera del nuevo arancel impuesto por EEUU, asegura Economía

El documento oficial donde se emite esta noticia indica que la medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos.

Los aranceles podrán subir hasta el 12,5% en algunos casos e impactan en grandes economías, tales como China, India y la Unión Europea.

En el rango del 10%, también aparecen mencionados países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México o Trinidad y Tobago.

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