Estados Unidos anuncia ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el martes ataques "proporcionales" contra Irán después de que el ejército de ese país derribara un helicóptero de ataque Apache en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses "comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 5 pm, por orden del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos", señaló una publicación oficial en X.

"La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní", añadió el Comando Central.

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Poco antes el presidente Donald Trump había advertido que Estados Unidos debía "responder a este ataque", que supone una nueva escalada a pesar del alto el fuego decretado en abril.

Irán e Israel intercambiaron igualmente disparos de misiles entre el domingo y el lunes, a causa de la campaña militar israelí contra Líbano.