BOLIVIA Y CANADÁ

Delincuentes robaron cerca de 50 perfumes importados por unos 300.000 pesos en una farmacia

El robo fue en la modalidad de piraña contra el comercio ubicado en avenida Bolivia y Canadá, en el límite entre Punta Gorda y Carrasco.

piraña-farmacia-carrasco-punta-gorda-avenida-bolivia-y-canada

Pasadas las 20 horas, dos delincuentes llegaron en moto al comercio ubicado en avenida Bolivia y Canadá, en el límite entre Punta Gorda y Carrasco. Se bajaron con cascos y guantes puestos, y un gran bolso vacío.

Ingresó uno primero y después el conductor de la moto. Ambos fueron directo a las vitrinas de las fragancias importadas, con una uña rompieron los vidrios y se llevaron cerca de 50 perfumes valuados en unos 300.000 pesos.

La Policía investiga lo ocurrido, al tiempo que los efectivos analizan las cámaras de seguridad del comercio y las del Ministerio del Interior ubicadas en la zona para identificar a los delincuentes.

