Delincuentes robaron cerca de 50 perfumes importados por unos 300.000 pesos en una farmacia

Un robo piraña contra una farmacia se registró en la noche del martes en Montevideo.

Pasadas las 20 horas, dos delincuentes llegaron en moto al comercio ubicado en avenida Bolivia y Canadá, en el límite entre Punta Gorda y Carrasco. Se bajaron con cascos y guantes puestos, y un gran bolso vacío.

Ingresó uno primero y después el conductor de la moto. Ambos fueron directo a las vitrinas de las fragancias importadas, con una uña rompieron los vidrios y se llevaron cerca de 50 perfumes valuados en unos 300.000 pesos.

La Policía investiga lo ocurrido, al tiempo que los efectivos analizan las cámaras de seguridad del comercio y las del Ministerio del Interior ubicadas en la zona para identificar a los delincuentes.

Temas de la nota farmacia

robo piraña