ES UN ADOLESCENTE DE 16 AÑOS

Estaba requerido por atropellar a un policía y fue atrapado al intentar robar un auto en la rambla de Buceo

Hubo una persecución por la rambla de Buceo y cuando lograron detenerlo constataron que era el adolescente de 16 años que estaba requerido.

policía-atropellado-malvín-norte

Ese hecho ocurrió el domingo 1 de marzo. Ahora, el delincuente estaba intentando robar un auto en la rambla de Buceo y Solano López, cuando fue detectado por URPM de Zona II, salió corriendo, hubo una persecución, lo atraparon y constataron de que se trataba del que estaba requerido por atropellar al policía.

El detenido tiene 16 años y es conocido en la zona de Boix y Merino. Está a disposición de Fiscalía.

Yamandú Orsi, presidente de la República.
Temas de la nota

