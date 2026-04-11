La Policía detuvo este viernes en Uruguay a una mujer que estaba requerida por las autoridades de Brasil. Es investigada por "asuntos relacionados al narcotráfico", informó el Ministerio del Interior.
Estaba requerida por la Justicia de Brasil, fue detenida el viernes en Uruguay y será extraditada
La mujer tiene 33 años y es investigada por narcotráfico en el vecino país. Está presa en Uruguay hasta que se concrete la extradición.
La mujer permanecerá recluida mientras esperan que se cumpla el proceso para ser extraditada.
La detención se produjo en un operativo coordinado entre Uruguay y Brasil.
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La mujer es uruguaya, tiene 33 años y es poseedora de antecedentes.
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