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Estaba requerida por la Justicia de Brasil, fue detenida el viernes en Uruguay y será extraditada

La mujer tiene 33 años y es investigada por narcotráfico en el vecino país. Está presa en Uruguay hasta que se concrete la extradición.

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La mujer permanecerá recluida mientras esperan que se cumpla el proceso para ser extraditada.

La detención se produjo en un operativo coordinado entre Uruguay y Brasil.

un uruguayo y un brasileno con alerta roja de interpol que cumplian condena en san jose, fueron extraditados a brasil
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Un uruguayo y un brasileño con alerta roja de Interpol que cumplían condena en San José, fueron extraditados a Brasil

La mujer es uruguaya, tiene 33 años y es poseedora de antecedentes.

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