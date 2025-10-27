RECIBÍ EL NEWSLETTER
homicidio en salto

Estaba en la calle, pasaron dos hombres en moto y lo balearon en la cabeza: fue internado pero murió

El homicidio ocurrió en el barrio Quiroga de la ciudad de Salto. La víctima tenía 30 años.

Un hombre de 30 años fue asesinado en la tarde de este domingo en el barrio Quiroga de la ciudad de Salto. Los autores fueron dos hombres que pasaron en moto y que, ahora, se encuentran prófugos.

A las cinco de la tarde, la víctima estaba en la calle, en calles 3 y 4, cuando dos hombres pasaron en moto y uno de ellos abrió fuego contra él. Un proyectil le impactó en la cabeza, dejándolo en grave estado.

Policías que llegaron al lugar trasladaron al hombre en un patrullero hacia el hospital local. Allí ingresó a CTI y luego de tres horas, sobre las ocho de la noche, murió, informó la Policía.

"La Policía continúa con las trabajando con información y elementos firmes sobre los posibles autores", señaló la jefatura local.

