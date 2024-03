"Esta persona se confunde, por supuesto no era yo", dijo Orsi y aseguró que no se bajará de la precandidatura

"Esta persona se confunde, por supuesto no era yo, o peor aún, sería mucho más triste que alguien la esté usando", dijo Orsi y afirmó que no se bajará de la candidatura, pero que esto "afecta" la misma.

"Acá no se están metiendo solo con una fuerza política, no se está metiendo solo con un candidato, sino con una persona y una familia", agregó y señaló que "los que van a hablar son mis abogados".

También afirmó que "acá se cruzó una línea que el Uruguay no conocía. Esto no sabemos cuándo termina, salvo que el sistema político lo pueda parar, así que vamos a ir hasta el fondo".

El precandidato señaló que no realizará denuncia por difamación por el momento, y que seguirán el proceso de lo que ya se está tratando en Fiscalía.

"En su momento, las propias personas que me denunciaron me pidieron que denunciara, no lo hice, no lo voy a hacer ahora. Yo creo que después se estudiará las acciones a seguir. No descarto absolutamente nada porque hay que ir por todo", sostuvo.

"El sistema político, nuestro partido político y no solo, están en jaque con este tipo de acciones que desconozco desde dónde se arma", agregó.

También dijo que le parecieron "muy acertadas, claras", las expresiones de Carolina Cosse al respecto y afirmó que habló con Álvaro Delgado "cuando empezó todo esto". "Intercambiamos opiniones y coincidimos en la línea que no se puede pasar", contó sobre su diálogo con el precandidato blanco.

La precandidata del Frente Amplio Cosse ratificó que adhiere a la declaración del Frente Amplio sobre la acusación contra su par Orsi. Luego de conocida la denuncia en la comisaría 10ª de Montevideo, Cosse dijo este miércoles: "Espero que no sea parte de la campaña, sería muy malo para Uruguay".

Noticia en desarrollo.