"Está lejos de ser algo transitorio", dijo el ministro de Economía tras las medidas arancelarias de Donald Trump

“Hay un presidente en Estados Unidos y hay un elenco gubernamental que cree que el equilibrio anterior, que emergió de la Segunda Guerra Mundial y se consolidó a partir sobre todo de los años 80, es un equilibrio en el cual Estados Unidos era un gran perdedor y que había un conjunto de naciones favorecidas y que por lo tanto había llegado el momento de cambiar las reglas. El peor error que podemos cometer es pensar que esto es la acción de un presidente y una persona que cree esto. Trump es el que está tomando la delantera, pero está lejos de ser algo transitorio, porque lo que hay detrás es el mandato de la población de Estados Unidos”, explicó el ministro.

“Lo que está ocurriendo es un cambio de época, es un cambio en la visión que tienen los hacedores de política económica en el mundo industrializado”, agregó y dijo que no se ciñe solo a Estados Unidos, sino que también a países europeos (a excepción, por ahora, de Francia).

Sobre cómo afecta esto a nivel nacional, se refirió a la presión sobre los sistemas de precios, con “un empuje, que va a alentar tasas de interés más elevadas”, lo que tendrá efecto en “muchos proyectos que eran rentables o posibles de ser implementados con unos niveles de costo de financiamiento, hoy no lo van a hacer”.

“Es un mundo comercialmente más incierto, más limitado, con costo de financiamiento más alto, y con precios de exportación para Uruguay no tan favorables como los que tuvimos al principio del siglo XXI”, señaló.

También habló sobre los países de la región, de la depreciación del real que afecta la frontera con Brasil. “Argentina son 15 años de estancamiento con una misma economía de producto a la de 2011”, agregó, y destacó que Uruguay ha logrado despegar y que “ha dado una estabilidad macro”.

“Estamos caros en dólares con nuestros vecinos. Estamos mejor con Argentina de lo que estábamos hace dos años, pero no necesariamente esto es sostenible. Y estamos inusitadamente caros con Brasil. El escenario externo que un pequeño país abierto al mundo enfrenta, es un escenario desafiante, en absoluto podemos decir que es todo negativo, porque también presenta oportunidades, pero es desafiante”, explicó.

Luego cuestionó que “perdimos mucho tiempo” en la negociación de un TLC con China, cuando “era una posibilidad muy baja”.

Respecto a los desafíos propios de Uruguay, se refirió al déficit, dijo que las estadísticas oficiales dieron 3,3%, pero que estimaciones del actual equipo dan 3,8%.

“Hay una serie de obligaciones que fueron postergadas en 2024 y que generan un punto de partido levemente peor”, sostuvo. Son 160 millones de dólares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 100 millones de dólares en ASSE, 100 millones de dólares en otros rubros.

También adelanto de impuestos de 30 millones de dólares de Imesi de Ancap, IP de UTE por 14 millones de dólares e IRAE de UTE por 30 millones de dólares.

“Cuando miramos el resultado consolidado del sector público, tenemos que el resultado fiscal del año pasado fue de 4,2% del PIB, bastante parecido al de 2019, pero cuando uno le agrega esas cuatro décimas, estamos en 4,6% del producto”, detalló. “Es el resultado fiscal más elevado en 35 años”, aseguró.

“El diagnóstico cierto es que la situación fiscal de Uruguay es compleja, es manejable, hay un equipo económico a cargo, pero es compleja. No hay una situación fiscal despejada por el período anterior”, remarcó.

En 2025, Uruguay tiene que financiar 900 millones de dólares por “obligaciones ya asumidas”.

La respuesta para esto, aseguró, “es el crecimiento”, y que ese es el centro de la política económica en este gobierno.

Oddone sostuvo que otro punto a considerar es el de los ingresos, que, afirmó, tuvo una distribución más desigual desde el último período de gobierno del Frente Amplio, y que es otro punto fundamental en la política actual.

“Cuando la distribución del ingreso no funciona, las sociedades se enojan”, dijo.

La reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad “se estancó en el período anterior de gobierno, cuando el Frente Amplio era gobierno”, agregó.

Uruguay debe crecer a tasas mayores para poder hacer justicia social, y para lograrlo es clave potenciar la inversión privada. Se necesita elevar la tasa de inversión anual al orden del 20% del Producto Interno Bruto, unos 16.000 millones de dólares, de los cuales, como mucho, 4.000 millones de dólares surgen de dineros públicos y los otros 12.000 millones de dólares deberían provenir de inversiones empresariales privadas, dijo.

Sobre la inflación, recordó que buscarán llevarla “por debajo del rango meta” para que mejoren los ingresos, “sobre todo de las personas más vulnerables”.

Uno de los pilares del equipo económico, además de la estabilidad macroeconómica, es mejorar la competitividad.

“No nos vamos a convertir en un país barato”, pero que se seguirá “un camino lento, persistente” a nivel de revisión de normas redundantes, y promoviendo la competencia y transparencia.

Habló de fortalecer le la tecnología e innovación en los negocios, la política de herramientas de promoción de inversiones, así como foco en la matriz de protección social y "más recursos para la convivencia".

“Efectivamente tenemos un contexto desafiante externo, efectivamente tenemos algunas limitaciones y desafíos domésticos, pero nada es un elemento dramático, en todos los aspectos hay oportunidades”, consideró y remarcó que “la inversión es la clave”.

Caja de Profesionales:

El Ministerio de Economía tiene un proyecto para solucionar la situación de la Caja Profesional, del que el ministro de Economía no dio mayores detalles, pero pasará a informar al Poder Ejecutivo y Legislativo.

"Es una solución de largo plazo con soluciones de corto plazo", sostuvo Oddone, y que requiere tratamiento parlamentario.

Cierres de industrias

También se refirió a los cierres de industrias en distintas partes del país, manifestó preocupación y que mantienen reuniones sobre esta situación, para trazar "acciones".

"No es fácil de resolver, porque se trata de un fenómeno estructural. En algunos casos con razones de competitividad, que Uruguay claramente no presenta en términos comparados salarios baratos, y es algo que no querríamos favorecer, y en otros casos se trata de situaciones de lo que ocurre en la cadena de producción láctea y por tanto no son fácilmente solucionables desde la política pública", explicó Oddone.