Se presentó una nueva edición del programa Becas Butiá. El objetivo es otorgar el beneficio a 35.000 estudiantes, a través de una convocatoria que comenzará este 30 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de marzo de 2027.

El programa Becas Butiá finaliza el 2026 con más de 24.000 estudiantes y está previsto que llegue a 70.000 adolescentes en 2029. El objetivo de esta política interinstitucional es proteger las trayectorias educativas en diálogo permanente con familias y centros educativos, para contribuir a la culminación de las formaciones.

El incentivo económico previsto por el programa aumentó de 10.000 pesos anuales a 13.000 pesos, en 2026, para alumnos de educación media básica. En el caso de media superior, se osciló entre 17.000 y 25.000 pesos.

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Quienes ya recibieron beca en 2026, no cuenten con cese parcial ni total a la fecha 31 de diciembre y cumplan con los criterios de edad y matriculación no necesitarán reinscribirse, ya que su postulación para 2027 quedará realizadas de forma automática.

Para esta nueva edición, se agregan dos criterios más para el acceso: una cuota, para garantizar la igualdad de género en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática; y la posibilidad de que los equipos territoriales de la educación puedan postular estudiantes.

Estas nuevas condiciones se suman a las ya existentes:

Ser estudiante de un centro público de educación secundaria o de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Cursar ciclo básico o bachillerato en el programa Uruguay Estudia, áreas pedagógicas o en escuelas rurales con ese ciclo.

Haber cumplido entre 11 y 21 años (al 30 de abril del año de la postulación).

La nueva convocatoria estará disponible desde el 30 de noviembre hasta el 15 de marzo de 2027.

La información y el link del formulario de postulación estarán disponibles a partir del 30 de noviembre en becas.edu.uy.