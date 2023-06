“Esperábamos que estuviera el presidente”, dijo familiar de una de las “muchachas de abril”

El acto será encabezado por la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General y el Senado, Beatriz Argimón, quien dijo en rueda de prensa esta semana que fue encomendada para esa tarea por el presidente.

“Esperábamos que estuviera el presidente”, dijo Mónica Wodzislawski. “Pensamos que era muy importante que estuviera el presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas para ordenar que las fuerzas armadas digan dónde están los desaparecidos”, reclamó. “Si da la orden tienen que acatarla”, insistió.

“Nosotros hablamos del Estado, no de gobierno. Creo que nadie dio la orden, en todo caso pidieron información”, agregó al ser consultada sobre lo que otros gobiernos hicieron para obtener información de los militares sobre el destino de los desaparecidos.

“SI NO VAN, ME ALEGRO”

Por su parte, el hermano de Laura Raggio, Horacio Raggio, criticó a los legisladores de Cabildo Abierto que anunciaron que no asistirán al acto de reconocimiento de responsabildiad del Estado en el triple homicidio de las “muchachas de abril”.

“Me da tristeza porque no pueden ver la realidad, está juzgado eso, no lo decimos nosotros. La Justicia lo estudió, lo verificaron forenses fuera del país, se hicieron estudios de cómo fue y ya lo juzgaron”, dijo Raggio. “Si no van, yo, Horacio Raggio, me alegro. Gracias”, agregó.