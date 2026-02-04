RECIBÍ EL NEWSLETTER
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Especialistas advierten por aumento de casos de cáncer de cuello y de cabeza en personas jóvenes

"El abordaje del cáncer tiene que ser individualizado para cada enfermo", afirmó Mauricio Cuello, director del Instituto Nacional del Cáncer, y remarcó la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano.

cancer-hilo-rosa-2026

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, se realizó una actividad para destacar la importancia de obtener un diagnóstico a tiempo.

"El abordaje del cáncer tiene que ser individualizado para cada enfermo", afirmó Mauricio Cuello, director del Instituto Nacional del Cáncer, y remarcó la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano de la enfermedad.

En Uruguay, la prevalencia del cáncer es similar a la de los países desarrollados. La enfermedad ocupa el segundo lugar en incidencia y el primero en mortalidad a nivel global. Se registran unos 16.000 casos nuevos por año con unas 8.000 muertes. El cáncer de pulmón, de colon, de mama y de próstata, son los principales.

no es que sea una organizacion que todos tenian relaciones entre ellos, afirmo abogado de detenidos por el tunel
Seguí leyendo

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel

Este año, la fundación Hilo Rosa generó un espacio de promoción del ejercicio y de los buenos hábitos alimenticios. Cuello indicó que el 40% de los casos de cáncer se podrían prevenir con buenas prácticas. "Creemos que es algo muy importante para desarrollar", afirmó.

ACTIVIDADES DIA CANCER

CÁNCER DE CUELLO Y CABEZA

Aumentaron los casos de cáncer de cuello y de cabeza en personas jóvenes. La afección, según especialistas, está asociada el incremento de diagnósticos del Virus del Papiloma Humano (HPV).

Ante síntomas, se insta a realizar consultas médicas precoces. El otorrinolaringólogo Andrés Munyo se refirió a los síntomas persistentes durante más de dos o tres semanas, como ronquera o pérdida de la voz, una llaga o úlcera en la boca, o bultos en el cuello.

MUNYO CANCER CABEZA

Temas de la nota

Lo más visto

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
ESTE MARTES

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
Homicidio de enero

Arrestan a la sospechosa de haber matado a un delincuente con 18 antecedentes en Parque Batlle
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas

Te puede interesar

Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja
ESTE MIÉRCOLES

Imputaron a los 11 detenidos que cavaron un túnel para robar un banco de Ciudad Vieja
El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo video
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar

Dejá tu comentario