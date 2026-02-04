Especialistas advierten por aumento de casos de cáncer de cuello y de cabeza en personas jóvenes

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer , que se conmemora cada 4 de febrero, se realizó una actividad para destacar la importancia de obtener un diagnóstico a tiempo.

"El abordaje del cáncer tiene que ser individualizado para cada enfermo", afirmó Mauricio Cuello, director del Instituto Nacional del Cáncer, y remarcó la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano de la enfermedad.

En Uruguay, la prevalencia del cáncer es similar a la de los países desarrollados. La enfermedad ocupa el segundo lugar en incidencia y el primero en mortalidad a nivel global. Se registran unos 16.000 casos nuevos por año con unas 8.000 muertes. El cáncer de pulmón, de colon, de mama y de próstata, son los principales.

Este año, la fundación Hilo Rosa generó un espacio de promoción del ejercicio y de los buenos hábitos alimenticios. Cuello indicó que el 40% de los casos de cáncer se podrían prevenir con buenas prácticas. "Creemos que es algo muy importante para desarrollar", afirmó.

ACTIVIDADES DIA CANCER

CÁNCER DE CUELLO Y CABEZA

Aumentaron los casos de cáncer de cuello y de cabeza en personas jóvenes. La afección, según especialistas, está asociada el incremento de diagnósticos del Virus del Papiloma Humano (HPV).

Ante síntomas, se insta a realizar consultas médicas precoces. El otorrinolaringólogo Andrés Munyo se refirió a los síntomas persistentes durante más de dos o tres semanas, como ronquera o pérdida de la voz, una llaga o úlcera en la boca, o bultos en el cuello.