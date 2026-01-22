RECIBÍ EL NEWSLETTER
MAQUINISTAS CONVOCAN A LA HUELGA

España: tercer accidente con un tren en una semana trágica deja varios heridos leves

Tras la tragedia del domingo que dejó 43 fallecidos, y el accidente del martes donde murió el maquinista, un tercer siniestro ocurrió este jueves con un tren y una grúa, que dejó heridos leves, según las autoridades.

España: una grúa golpeó los vidrios de un pequeño tren. Foto publicada por el ministro de Transporte de España en X.

España: una grúa golpeó los vidrios de un pequeño tren. Foto publicada por el ministro de Transporte de España en X.

Un pequeño tren metropolitano chocó este jueves con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia, provocando "varios heridos leves", informó una portavoz del operador nacional español Renfe, en una semana trágica de accidentes ferroviarios en España.

"Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra", dijo la portavoz a la AFP, precisando que ha sido la grúa la que "ha golpeado la unidad del tren".

Según medios locales, el vehículo implicado es un camión con un brazo de grúa, lo que se conoce también como camión-pluma.

Así quedaron los trenes tras impactar de frente. Foto: Guardia Civil, Ministerio del Interior (AFP).
Seguí leyendo

Sube a 42 fallecidos el balance del accidente de trenes en España; el faltante de una pieza está en el foco

El tren implicado es un FEVE, un pequeño tren de vía estrecha que se usa para transporte metropolitano en algunas provincias españolas.

Un portavoz del servicio de emergencias 112 de la región de Murcia dijo a AFP que el "tren no ha descarrilado" por el impacto, y que en el lugar del accidente, "trabajan bomberos, el 112, la Policía Nacional y Guardia Civil".

Los heridos son "todos leves o muy leves", añadió el vocero.

El ministro de Transporte de España Óscar Puente informó en redes sociales lo que ocurrió en este accidente:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oscar_puente_/status/2014318868873793936?s=20&partner=&hide_thread=false

Semana trágica

Este accidente ocurre después del que protagonizaron el domingo dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que dejó 43 muertos; y otro en Cataluña, el martes, en que murió un maquinista al desprenderse un trozo de pared sobre la vía.

Estos accidentes han puesto bajo el foco al ministerio de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, a los gestores de las líneas férreas y en general al sistema ferroviario español.

Así, este martes en Cataluña los maquinistas se negaron a reanudar el servicio de trenes de cercanías tras estar parado ya todo el lunes al considerar que no se reunían las condiciones de seguridad tras las fuertes lluvias del domingo, dejando a casi 400.000 usuarios diarios de media sin transporte.

Los maquinistas han convocado tres días de huelga para reclamar mayor seguridad, el 9, 10 y 11 de febrero.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAREJA DE ANCIANOS DE 90 Y 91 AÑOS

Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado
MONTEVIDEO

Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
DURAZNO

Cazador resultó herido de bala accidentalmente en el pecho por su compañero mientras iban detrás de un jabalí
RESPUESTA DEL GOBIERNO

MEF e Industria respondieron a informe que asegura un sobrecosto en el combustible durante 2025

Te puede interesar

Foto: FocoUy.  video
altas temperaturas

Una ola de calor afectará gran parte del país desde el domingo, anuncia Inumet
Carlos Negro, ministro del Interior. video
Ministro del interior

"Los resultados tienen que ser bastante más importantes", dijo el ministro Negro sobre los homicidios
Una mujer fue baleada en la cabeza en el barrio La Paloma y está grave
Crimen

Una mujer fue baleada en la cabeza en el barrio La Paloma y está grave

Dejá tu comentario