"Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo", afirmó presidente de Colombia tras detención de Marset

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , acusó este viernes al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset , detenido en la madrugada en Santa Cruz, en Bolivia, de querer asesinarlo.

"Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República, era muy amigo de gentes de la Fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia", afirmó el mandatario colombiano en X.

Petro aseguró que Marset "es miembro de la junta del narcotráfico en Dubái y sus socios son los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente, además de ser poseedores de minas de esmeraldas en Colombia".

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Una hora más tarde, Petro volvió a referirse a la detención de Marset y afirmó que en Colombia no lo hicieron, pese a su orden. Reiteró que el narcotraficante uruguayo pagó para asesinarlo por su lucha contra el narcotráfico y celebró su detención en Bolivia.

Marset es "un capo di capis" y que "probablemente asesinó al fiscal Pecci en Cartagena", según el mandatario colombiano. Además, afirmó que incide en la Fiscalía General de Colombia "con sus socios colombianos" y "el que se articula en la gran junta del narcotráfico que residía en Dubái".

Petro sostuvo que "Marset puso a su servicio la Fiscalía de Barbosa y escribió oscuras páginas adicionales a la larga historia de convivencia de fiscales y mafias en Colombia, historia escrita por héroes y heroínas de la Fiscalía asesinados por las mafias incluso con bendición desde arriba".

"Quise una Fiscalía independiente de la política, una Fiscalía justa, pero me equivoqué y ante el pueblo de Colombia lo confieso, siguen haciendo transacciones de justicia por votos, sigue el cartel de la toga como nunca", concluyó.