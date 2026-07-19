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España sale en la final del Mundial con el mismo once que ante Francia y Bélgica

En la delantera, Lamine Yamal y Álex Baena atacarán por los extremos y Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la Roja en el Mundial con cinco tantos, ocupará la posición de 9.

Foto: AFP.

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El entrenador español Luis de la Fuente repetirá en la final del Mundial contra Argentina el mismo once con el que ganó a Bélgica en cuartos y a Francia en semifinales, este domingo en East Rutherford, afueras de Nueva York, a partir de las 19H00 GMT.

Esto significa que en la medular, acompañando a Rodri y Dani Olmo, estará Fabián Ruiz, en lugar de Pedri, titular durante la primera parte del torneo.

El técnico mantiene su confianza en el portero Unai Simón y la defensa de cuatro (Porro y Cucurella en los laterales y Cubarsí y Laporte en el eje central), que sólo ha encajado un gol en todo el torneo, contra Bélgica en cuartos de final.

Foto: AFP.
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En la delantera, Lamine Yamal y Álex Baena atacarán por los extremos y Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la Roja en el Mundial con cinco tantos, ocupará la posición de 9.

España: Unai Simón - Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz - Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal. DT: Luis de la Fuente.

FUENTE: AFP.

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