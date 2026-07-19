Tormentas fuertes: qué esperar en las próximas horas y dónde lloverá más, según Inumet

Foto: Subrayado. Destrozos del temporal en Salto en la madrugada del sábado.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este domingo su informe especial y advirtió que continuará la inestabilidad sobre el territorio hasta la noche, con tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, y precipitaciones copiosas.

De acuerdo con el organismo, los fenómenos más intensos se concentrarán en la franja centro y norte del país, donde se prevén los mayores acumulados de lluvia.

Según el informe, las precipitaciones más significativas se ubicarán entre 60 y 80 milímetros, aunque de forma puntual podrían registrarse valores superiores.

Seguí leyendo Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en el norte del país

Inumet señaló además que en las zonas afectadas por tormentas podrán producirse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

El organismo indicó que, si bien se esperan mejoras temporarias durante el transcurso del domingo, las condiciones seguirán siendo favorables para el desarrollo de tormentas hasta la noche.

Para el lunes 20 persistirá la inestabilidad en el norte del país, aunque no se prevén eventos meteorológicos significativos.