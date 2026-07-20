RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nublado, frío y con lluvias

Comienzo de semana inestable, con lluvias aisladas y descenso de temperatura: el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en los primeros días de la semana, con frío y lluvias aisladas, nieblas y neblinas. Los detalles día a día.

Frío, lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Frío, lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en los primeros días de la semana, con frío y lluvias aisladas, nieblas y neblinas.

La mañana de este lunes comienza fría, con restos de nubosidad en las zonas noreste y este, lo que mantendrá algunas lluvias aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El martes comienza frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrán condiciones frías a frescas con nubosidad variable, y algo inestable la noche la zona norte.

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.
Seguí leyendo

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El miércoles comienza frío con abundante nubosidad, inestable en el noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con mucha nubosidad persistiendo la probabilidad de algunas lluvias en el este, observándose pronunciado descenso de temperatura en la noche.

Lunes 20

Zona Norte: máxima 15º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 9º

Martes 21

Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º

Miércoles 22

Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.
SIGUE EL MAL TIEMPO

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo lluvioso y frío con lluvias y lloviznas aisladas: mirá el pronóstico de Nubel Cisneros
montevideo

Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre
Fue 1 a 0 en el alargue

España campeón Mundial de punta a punta tras ganar la final a Argentina
policía fuera de peligro

Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo

Te puede interesar

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento video
DATOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento
Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
DATOS OFICIALES

Los homicidios incrementaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025
Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior
CIFRAS OFICIALES DE DENUNCIAS

Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior

Dejá tu comentario