El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en los primeros días de la semana, con frío y lluvias aisladas, nieblas y neblinas.
Comienzo de semana inestable, con lluvias aisladas y descenso de temperatura: el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en los primeros días de la semana, con frío y lluvias aisladas, nieblas y neblinas. Los detalles día a día.
La mañana de este lunes comienza fría, con restos de nubosidad en las zonas noreste y este, lo que mantendrá algunas lluvias aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo parcialmente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
El martes comienza frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrán condiciones frías a frescas con nubosidad variable, y algo inestable la noche la zona norte.
Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
El miércoles comienza frío con abundante nubosidad, inestable en el noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco con mucha nubosidad persistiendo la probabilidad de algunas lluvias en el este, observándose pronunciado descenso de temperatura en la noche.
Lunes 20
Zona Norte: máxima 15º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 9º
Martes 21
Zona Norte: máxima 16º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 7º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 8º
Miércoles 22
Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
Dejá tu comentario