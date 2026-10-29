España inicia tres días de luto por la muerte de 69 personas en el segundo desastre ferroviario del año

España arrancó el jueves tres días de luto por la muerte de al menos 69 personas en el segundo desastre ferroviario de este año en el país, mientras los rescatistas siguen buscando víctimas entre los vagones destrozados de los dos trenes que colisionaron la víspera.

Esta nueva catástrofe reactivó las dudas sobre la seguridad de la red ferroviaria nacional, que en enero ya había sufrido un duro golpe cuando el choque de otros dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejó 46 fallecidos.

El último accidente se produjo en la mañana del miércoles unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cuando un tren de la compañía estatal Renfe que había partido de la capital rumbo a Sevilla embistió por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía.

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"Me desperté y estaba en el aire", contó Josimar Medina. Este turista peruano de 31 años y su novia descansaban en el tren de Renfe, cuando les sorprendió el impacto.

Fue "un golpe muy fuerte, duró mucho tiempo", describió de su lado Pablo Mejía, de 42 años, que probablemente salvó la vida por haberse ido a un asiento más cómodo en otro vagón.

"Creo que he vuelto a nacer", explicó con heridas en la cara y el jersey manchado de sangre.

Los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas, continuaban el jueves buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos los vagones más afectados.

Bajo el sol de la mañana, los perros especializados de la Guardia Civil también trabajaban en la zona.

"Están recorriendo las vías para ver si hay algún resto biológico, que es nuestra prioridad ahora mismo", explicó Pedro Pablo Garrido, portavoz de la Guardia Civil de Toledo.

El balance provisional de la tragedia aumentó a 69 muertos y 50 heridos hospitalizados, según las autoridades regionales de Castilla-La Mancha, en el centro del país, donde ocurrió el accidente.

"Reforzar la seguridad"

Tras una reunión del comité de emergencias, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró su compromiso para determinar las causas de la colisión.

"Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder", aseguró.

Los reyes Felipe VI y Letizia acudirán a visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo, a unos 70 kilómetros de donde sucedió el accidente, informó la Casa Real.

En el municipio de Urda, el más cercano al choque, se habilitó parte de una escuela para los familiares de los afectados. Allí llegaban grupos de personas, algunas entre lágrimas, que eran asistidas por personal de la Cruz Roja.

"Van a ser horas duras y largas", consideró Carmen García, una psicóloga en este centro.

"Tenemos gente que está en 'shock', que no es consciente de lo que ha pasado, gente enfadada, gente triste, preocupada, el duelo va a ser complicado", añadió.

El párroco de Urda, José Miguel Fernández, también acudió a brindar su apoyo a los afectados en las angustiosas horas de espera.

"Muchos de ellos estaban serenos, otros nerviosos, desesperanzados, querían saber ya, y tener noticias" de sus seres queridos, explicó en la mañana.

"Inexplicables"

El siniestro se produjo sobre las 08:53 locales (4:53 hora uruguaya) cuando el tren de Renfe embistió al Iryo, que se encontraba detenido, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según los primeros indicios, alrededor de las 08:30 locales se produjo una "avería informática" en un tramo de unos 69 kilómetros. Eso obligó, como está pautado, a la detención de unos seis trenes, incluyendo los dos accidentados, indicó Puente.

Pero al menos uno de ellos, el de Renfe, reanudó minutos después la marcha con normalidad, y sin las precauciones de velocidad previstas, recorriendo unos 25 kilómetros antes de impactar con la parte trasera del Iryo.

"Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables", consideró Puente, al calificar de "errónea" esta orden.

Anunciada desde hace varios días, y mantenida a pesar de la tragedia del miércoles, este jueves el principal sindicato de maquinistas (Semaf) realiza una jornada de huelga.

Este último accidente ocurrió a un mes de las elecciones generales anticipadas que convocó para el 29 de noviembre Pedro Sánchez, cuyo Ejecutivo ya había sido muy criticado por la oposición tras el accidente de Adamuz, el pasado 18 de enero.

FUENTE: AFP.