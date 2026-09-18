Ataque a tiros a 50 metros de una cancha de baby fútbol obligó a suspender un partido en zona de Flor de Maroñas

Tras la balacera, unos 50 niños y sus familias se refugiaron en la sede.

Un tiroteo ocurrido el miércoles de noche obligó a suspender un partido de fútbol infantil en el Club Parque Guaraní, en la zona de Flor de Maroñas.

Sobre las 20:00, mientras jugaban niños de 9 y 10 años, se escucharon unos cinco disparos a unos 50 metros de la cancha, según dijo a Subrayado el directivo del club Sergio Hernández. Durante el ataque a tiros, un hombre fue baleado cuando circulaba en una moto.

“Balearon a un individuo en una moto, se suspendió el partido y se trajeron a todos a la sede”, señaló Hernández. Unos 50 niños y sus madres y padres se refugiaron en la sede mientras llamaban al 911. La Policía llegó a los pocos minutos, valoró.

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En el lugar, la Policía halló un cartucho calibre 9 milímetros junto a una moto abandonada, que fueron incautados.

Tras el hecho, el otro club del partido del miércoles planteó no volver a jugar en la cancha de Parque Guaraní debido a los hechos violentos registrados en la zona. “Nos parecía injusto”, reclamó Hernández. Y pidió custodia policial.

Para el partido de este jueves, hubo presencia policial en el lugar desde las 18:00 y hasta las 21:00. El encuentro se disputó sin incidentes.