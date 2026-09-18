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Ataque a tiros a 50 metros de una cancha de baby fútbol obligó a suspender un partido en zona de Flor de Maroñas

Unos 50 niños y sus familias se refugiaron en la sede del Club Parque Guaraní tras escuchar unos cinco disparos. El club pidió custodia policial para los encuentros posteriores.

Tras la balacera, unos 50 niños y sus familias se refugiaron en la sede.

Foto: Subrayado. Club Parque Guaraní, Montevideo.

Foto: Subrayado. Club Parque Guaraní, Montevideo.

Un tiroteo ocurrido el miércoles de noche obligó a suspender un partido de fútbol infantil en el Club Parque Guaraní, en la zona de Flor de Maroñas.

Sobre las 20:00, mientras jugaban niños de 9 y 10 años, se escucharon unos cinco disparos a unos 50 metros de la cancha, según dijo a Subrayado el directivo del club Sergio Hernández. Durante el ataque a tiros, un hombre fue baleado cuando circulaba en una moto.

“Balearon a un individuo en una moto, se suspendió el partido y se trajeron a todos a la sede”, señaló Hernández. Unos 50 niños y sus madres y padres se refugiaron en la sede mientras llamaban al 911. La Policía llegó a los pocos minutos, valoró.

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En el lugar, la Policía halló un cartucho calibre 9 milímetros junto a una moto abandonada, que fueron incautados.

Tras el hecho, el otro club del partido del miércoles planteó no volver a jugar en la cancha de Parque Guaraní debido a los hechos violentos registrados en la zona. “Nos parecía injusto”, reclamó Hernández. Y pidió custodia policial.

Para el partido de este jueves, hubo presencia policial en el lugar desde las 18:00 y hasta las 21:00. El encuentro se disputó sin incidentes.

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