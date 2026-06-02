Cristina Morán, "la señora televisión": pionera y referente en la historia de Canal 10

Se llamaba Iris Fariña Romano pero todos la conocimos como Cristina Morán. Nació en 1930 y a los 18 años empezó en radio Carve en 1948, en los radioteatros, con esa voz inconfundible que después iba a entrar a todos los hogares del Uruguay.

El 7 de diciembre de 1956, a las seis y media de la tarde, Saeta TV Canal 10 salía al aire por primera vez en la historia del país. Entre los primeros rostros que aparecieron en pantalla, había seis hombres y una mujer.

Esa mujer era Cristina, la primera mujer de la televisión uruguaya.

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De ahí, más de tres décadas en Canal 10, una franja propia: “Domingos Continuados”, que arrancó en 1968 y duró veinte años. Móviles desde la calle, entrevistas en vivo y una cercanía que pocos sabían generar como ella. Además de periodismo, Cristina hizo de todo: teatro, cine, ficción en TV.

Fue Premio Iris a la Trayectoria y declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo en 2020.

Murió el 22 de setiembre de 2023, a los 93 años.

Alguna vez dijo: “Éramos muy audaces, muy jóvenes. En realidad ninguno sabíamos nada. Fuimos aprendiendo sobre la marcha”. Camino a los 70 años de Canal 10, no hay forma de contar esta historia del canal sin Cristina Morán. Una pionera. La señora televisión.