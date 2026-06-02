Se llamaba Iris Fariña Romano pero todos la conocimos como Cristina Morán. Nació en 1930 y a los 18 años empezó en radio Carve en 1948, en los radioteatros, con esa voz inconfundible que después iba a entrar a todos los hogares del Uruguay.
Cristina Morán, "la señora televisión": pionera y referente en la historia de Canal 10
El 7 de diciembre de 1956, a las seis y media de la tarde, se convirtió en la primera mujer en aparecer en la pantalla de Saeta TV Canal 10. De ahí, fueron más de tres décadas en el canal uruguayo.
El 7 de diciembre de 1956, a las seis y media de la tarde, Saeta TV Canal 10 salía al aire por primera vez en la historia del país. Entre los primeros rostros que aparecieron en pantalla, había seis hombres y una mujer.
Esa mujer era Cristina, la primera mujer de la televisión uruguaya.
El Pájaro Loco, un personaje que marcó a generaciones
De ahí, más de tres décadas en Canal 10, una franja propia: “Domingos Continuados”, que arrancó en 1968 y duró veinte años. Móviles desde la calle, entrevistas en vivo y una cercanía que pocos sabían generar como ella. Además de periodismo, Cristina hizo de todo: teatro, cine, ficción en TV.
Fue Premio Iris a la Trayectoria y declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo en 2020.
Murió el 22 de setiembre de 2023, a los 93 años.
Alguna vez dijo: “Éramos muy audaces, muy jóvenes. En realidad ninguno sabíamos nada. Fuimos aprendiendo sobre la marcha”. Camino a los 70 años de Canal 10, no hay forma de contar esta historia del canal sin Cristina Morán. Una pionera. La señora televisión.
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