ADEMU MONTEVIDEO

Escuelas públicas de Montevideo con paro de 48 horas, este lunes y martes

Al paro que convocó el sindicato de maestros en Montevideo este lunes, durante todo el día, por la agresión a una directora, se suma el paro general del PIT-CNT de este martes.

El sindicato de maestros de Montevideo lleva adelante este lunes un paro que afecta en mayor o menor medida a todas las escuelas de la capital, al que se sumará el martes otro paro en el marco de la medida general convocada por el PIT-CNT para todo el país.

De esta forma, las escuelas públicas de Montevideo tendrán dos días de paro, este lunes por la agresión a una maestra directora en Ciudad Vieja, y el martes por el paro general de la central sindical.

Así lo señaló Paola López secretaria general de Ademu Montevideo este lunes de mañana en nota con el programa Arriba Gente de Canal 10.

OSE advierte por intentos de estafa: delincuentes simulan correos de la empresa y piden datos personales

Además de la agresión a una maestra directora en Ciudad Vieja, el fin de semana, López denunció insultos y amenazas recurrentes.

“Nos preocupan las otras situaciones de violencia que recibimos los maestros, de amenazas e insultos”, dijo la dirigente sindical.

Sobre la maestra directora agredida el fin de semana, agregó: “La directora está bien, en el marco de lo que implica vivir una situación de este tipo”.

