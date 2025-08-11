Escuelas públicas de Montevideo con paro de 48 horas, este lunes y martes

El sindicato de maestros de Montevideo lleva adelante este lunes un paro que afecta en mayor o menor medida a todas las escuelas de la capital, al que se sumará el martes otro paro en el marco de la medida general convocada por el PIT-CNT para todo el país.

De esta forma, las escuelas públicas de Montevideo tendrán dos días de paro, este lunes por la agresión a una maestra directora en Ciudad Vieja, y el martes por el paro general de la central sindical.

Así lo señaló Paola López secretaria general de Ademu Montevideo este lunes de mañana en nota con el programa Arriba Gente de Canal 10.

Además de la agresión a una maestra directora en Ciudad Vieja, el fin de semana, López denunció insultos y amenazas recurrentes.

“Nos preocupan las otras situaciones de violencia que recibimos los maestros, de amenazas e insultos”, dijo la dirigente sindical.

Sobre la maestra directora agredida el fin de semana, agregó: “La directora está bien, en el marco de lo que implica vivir una situación de este tipo”.