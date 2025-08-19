Pesqueras demandaron al sindicato tras medidas: "Dejamos de producir y exportar en el orden de los USD 50 millones"

El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras , Juan Riva Zuccheli, sostuvo que con algunas de las empresas resolvieron demandar al sindicato por "los daños" al no trabajar los barcos. La acción está en la Justicia.

"Dejamos de producir y exportar en el orden de los 50 millones de dólares y entendíamos que no era por el hecho de una demanda real, de algo incumplido en el convenio, era con un convenio vigente, entonces totalmente fuera de lugar, y entonces decidimos algunas empresas, la mayoría del sector, hacer una demanda al sindicato que hoy está en la Justicia", sostuvo.

Al respecto, hay un llamado a conciliación entre las dos partes, a comienzos de setiembre.

El sindicato acordó este lunes levantar las medidas, por lo que los bancos están en condiciones de zarpar.

“Lo paradójico de esto es que vamos a salir a trabajar sin ningún cambio. Se va a trabajar como se estaba trabajando al 28 de mayo, que fue cuando se pararon las actividades. Realmente nos produce una desazón muy grande, porque se perdió toda una cantidad por nada, porque el pedido que había hecho el sindicato no era lógico, y los trabajadores en su necesidad de trabajar, decidieron en su asamblea salir a trabajar y terminar con esta medida”, dijo Riva.

Además, se refirió a las personas que se anotaron al llamado y aseguró que serán contemplados para vacantes.