BRASIL

Escola Unidos do Viradouro es la campeona del Carnaval de Río de Janeiro, alcanzando su cuarto título

El Carnaval 2026 confirmó a Viradouro como una de las grandes potencias actuales del samba, combinando excelencia técnica, emoción y un homenaje que tocó el corazón del público.

La Escola Unidos do Viradouro se consagró campeona del Carnaval de Río de Janeiro, alcanzando su cuarto título en el grupo especial.

La escola conocida como la “Vermelha e Branca” de Niterói, presentó el emotivo enredo “Pra cima, Ciça!”, un homenaje en vida a Moacyr da Silva Pinto, más conocido como Mestre Ciça, de 69 años, histórico comandante de la batería.

El desfile fue el tercero de la noche del lunes 16.

No fue un homenaje simbólico: él estaba allí dirigiendo la batería mientras era celebrado por toda la escuela. Ese componente emocional hizo que muchos ritmistas desfilaran llorando. La conexión entre batería, samba y público fue uno de los momentos más fuertes de la noche.

La escola no solo brilló en lo artístico, sino también en lo técnico: obtuvo la puntuación perfecta en los nueve criterios de evaluación y cerró con 270 puntos válidos.

A sus 47 años la actriz, Juliana Paes brilló como reina de batería en la escola campeona tras 18 años sin hacerlo.

Su desfile estuvo marcado por la energía y la emoción. Bailó con seguridad al frente de la batería, interactuó con los ritmistas y mostró una conexión auténtica con la escola que la vio reinar entre 2004 y 2008

En segundo lugar quedó la Beija-Flor de Nilópolis con 269,9 puntos.

Este título llega apenas dos años después de su última conquista, en 2024.

El Carnaval 2026 confirmó a Viradouro como una de las grandes potencias actuales del samba, combinando excelencia técnica, emoción y un homenaje que tocó el corazón del público.

