"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas", dijo Messi tras victoria argentina

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas", afirmó el miércoles Lionel Messi tras la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, un triunfo que clasificó a la Albiceleste para la final del Mundial 2026 contra España.

"Vivimos sensaciones especiales, creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también", señaló Messi respecto a la histórica rivalidad con Inglaterra.

"Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego", señaló el capitán, y añadió: "Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme".

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Messi destacó además que su selección volverá a disputar una final del mundo: "Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores", dijo y pidió a los hinchas "que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo".

Sobre el equipo, el 10 destacó que "este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus".

"Como siempre ahora será lo que Dios quiera", añadió de cara a la final del domingo ante España.

FUENTE: AFP