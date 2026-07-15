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"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas", dijo Messi tras victoria argentina

"Como siempre ahora será lo que Dios quiera", añadió el astro de cara a la final de este domingo ante España en el MetLife Stadium.

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"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas", afirmó el miércoles Lionel Messi tras la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales, un triunfo que clasificó a la Albiceleste para la final del Mundial 2026 contra España.

"Vivimos sensaciones especiales, creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también", señaló Messi respecto a la histórica rivalidad con Inglaterra.

"Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego", señaló el capitán, y añadió: "Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme".

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Messi destacó además que su selección volverá a disputar una final del mundo: "Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores", dijo y pidió a los hinchas "que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo".

Sobre el equipo, el 10 destacó que "este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus".

"Como siempre ahora será lo que Dios quiera", añadió de cara a la final del domingo ante España.

FUENTE: AFP

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