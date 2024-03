"Es una jugada de altísimo riesgo político", dijo Lacalle Pou sobre plebiscito de la reforma previsional

“Es una jugada de altísimo riesgo político”, dijo el mandatario, y agregó: “el costo político lo paga el que genera incertidumbre, no el que hizo la reforma”.

“¿Qué va a pasar con las Afap, con el dinero de las Afap, con los 1.400 jubilados que están trabajando? ¿Volvemos atrás para discutir algo que ya se discutió? Es una jugada que puede tener un efecto electoral, aunque no creo que tenga un efecto positivo para los impulsores del referéndum”, aseguró Lacalle Pou en una entrevista con el semanario Búsqueda este miércoles de mañana.

El presidente dijo que la reforma aprobada, y negociada “hasta el último momento” con los socios de la coalición de gobierno, “fue la posible”.

“Salió una buena reforma. ¿La mejor? Es una buena reforma, que se podía mejorar, sí”, sostuvo.

Seguridad

Lacalle Pou fue consultado también sobre temas de seguridad ciudadana, y tras enumerar las cifras de delitos a la baja, aseguró: “Nunca me gustó lo de sensación térmica. Si ves el grado de preocupación es alto, pero si ves el que había en el quinquenio pasado, es sensiblemente menor. Y es la primera vez que hay una tendencia a la baja en los delitos, y no al alza. Pero otra vez, no estamos conformes”.

En cuanto a los homicidios, el presidente destacó que bajaron 3% y señaló que “los homicidios entre bandas no son muy elevado”. “Uno tendería pensar que toda la violencia es circunscrito a eso, pero no. Hay homicidios porque uno le puso la música alta al vecino y va y lo mata. No puede ser bajame la música o te mato. Tiene que haber algo en el medio”.