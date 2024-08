"Es una elección jugada", respondió Laura Raffo al ser consultada si fue buena la elección de Ripoll como vice

La ex precandidata del Partido Nacional a la Presidencia Laura Raffo dijo que por supuesto aspiraba a integrar la fórmula presidencial con Álvaro Delgado como candidata a vice, y al ser consultada si fue “buena” la elección para ese cargo de Valeria Ripoll , respondió: “Es una elección jugada, el mismo Álvaro lo dijo, es una elección que contiene sus riesgos”.

Acerca de su aspiración a ser candidata a la Vicepresidencia en la fórmula con Delgado, Raffo respondió: “Sí, por supuesto, fue sorpresivo, no era a lo que aspirábamos ni lo que impulsábamos, eso es sabido, todo el grupo que trabajaba por mi candidatura queríamos ganar las internas y si no, queríamos integrar la fórmula, es algo como muy natural. No se dio. Creemos que hay que respetar mucho las mayorías del partido y cuando un candidato gana por mayoría hace sus elecciones y toma sus decisiones, y esas decisiones hay que respetarlas”.