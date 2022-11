"Es una dictadura", dijo Lacalle Pou sobre Venezuela, para donde fue designado un embajador

El gobierno espera la respuesta formal de Venezuela para enviar la venia de designación de Eber da Rosa, exintendente de Tacuarembó, como embajador. El presidente Lacalle Pou aseguró que el nombramiento de un embajador no cambia el concepto que hay sobre el gobierno de Maduro.

“Está claro que eso es una dictadura. Si no cambia Maduro, yo no voy a cambiar de opinión”, dijo Lacalle Pou. “Lo que tiene que haber en Venezuela es democracia. Comercial, sí puede haber, si no nos dejan clavados como en el gobierno anterior”, agregó. Luego explicó que en el país ya existe una embajada, con "un agregado militar y una persona encargada de la embajada, que hacía las veces de embajador".