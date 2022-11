"Es un error inexcusable", dijo Álvaro Delgado sobre el tuit de Gerardo Sotelo

Ante las críticas y comentarios recibidos, Sotelo agregó otro tuit en el que explica el primero: “La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. ¡Son los que ellos mismos se intercambiaron durante la campaña! No eran agravios sino crítica a una forma de política que no me representa. Si alguien no lo comprendió así reciba mis disculpas”.

El lunes fue el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente Pablo Mieres quien cuestionó el comentario de Sotelo, un hombre de su colectividad política. Mieres se refirió el tuit de Sotelo como “un error importante”.