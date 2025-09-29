"Esto no tiene precedentes, no podemos politizarlo; el Partido Nacional está en sesión permanente", dijo Delgado

Álvaro Delgado destacó la importancia de la convocatoria del presidente Yamandú Orsi a la reunión tras el atentado contra la Fiscal de Corte e indicó que el hecho no tiene precedentes en Uruguay y que el Partido Nacional se mantiene en sesión permanente.

El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, dijo que la iniciativa del presidente de convocar a todos los partidos políticos, va en consonancia con la gravedad de lo ocurrido este domingo.

"Esto no tiene precedentes, por lo menos de la restauración democrática para acá y hace más de 40 años. No tiene precedentes un atentado contra su familia y contra su casa, de uno de los pilares de la Justicia. Esto es un antes y un después en Uruguay. No solo atenta contra la Fiscalía sino contra las instituciones".

Y agregó: "Acá hay tema de seguridad pública, esto no podemos politizarlo (...) pasó algo que no tiene precedentes y no puede volver a pasar".

Delgado indicó que el directorio permanecerá en sesión permanente y sostuvo que tienen diferencias con el ministro del Interior, Carlos Negro.

El nacionalista envió su solidaridad y la de su fuerza política a la magistrada. "Más allá de nuestra solidaridad con Mónica Ferrero y de su intachable labor, se tomen las medidas necesarias para aclarar la situación".