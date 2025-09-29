RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN POR ATENTADO A FISCAL DE CORTE

"Esto no tiene precedentes, no podemos politizarlo; el Partido Nacional está en sesión permanente", dijo Delgado

El presidente del Directorio del Partido Nacional sostuvo que "pasó algo que no tiene precedentes y no puede volver a pasar".

álvaro-delgado-pn-reunión

Álvaro Delgado destacó la importancia de la convocatoria del presidente Yamandú Orsi a la reunión tras el atentado contra la Fiscal de Corte e indicó que el hecho no tiene precedentes en Uruguay y que el Partido Nacional se mantiene en sesión permanente.

El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, dijo que la iniciativa del presidente de convocar a todos los partidos políticos, va en consonancia con la gravedad de lo ocurrido este domingo.

"Esto no tiene precedentes, por lo menos de la restauración democrática para acá y hace más de 40 años. No tiene precedentes un atentado contra su familia y contra su casa, de uno de los pilares de la Justicia. Esto es un antes y un después en Uruguay. No solo atenta contra la Fiscalía sino contra las instituciones".

es un hecho muy grave, no tiene precedentes en el uruguay, dijo el partido nacional sobre atentado a ferrero
Seguí leyendo

"Es un hecho muy grave, no tiene precedentes en el Uruguay", dijo el Partido Nacional sobre atentado a Ferrero

Y agregó: "Acá hay tema de seguridad pública, esto no podemos politizarlo (...) pasó algo que no tiene precedentes y no puede volver a pasar".

Delgado indicó que el directorio permanecerá en sesión permanente y sostuvo que tienen diferencias con el ministro del Interior, Carlos Negro.

El nacionalista envió su solidaridad y la de su fuerza política a la magistrada. "Más allá de nuestra solidaridad con Mónica Ferrero y de su intachable labor, se tomen las medidas necesarias para aclarar la situación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1972781363133636914&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, causaron una explosión y dispararon
INVESTIGAN A LOS ALBIN

Requisas en el Penal de Libertad tras atentado a la casa de la fiscal Ferrero; incautaron celulares
INVESTIGAN EL CASO

Un nuevo homicidio en Montevideo: murió este domingo un hombre que fue baleado el sábado en Tres Ombúes
oeste de montevideo

Le dispararon y lo mataron: hallan el cuerpo de un hombre en su casa del barrio La Paloma
en torre ejecutiva

Orsi se reunió con Interior, Defensa y Mónica Ferrero: qué se sabe hasta ahora del atentado a la Fiscal General

Te puede interesar

Negro sobre tratamiento de ley de lavado de activos: Está en la base de cualquier estrategia contra el narcotráfico video
TRAS REUNIÓN POR ATENTADO A FERRERO

Negro sobre tratamiento de ley de lavado de activos: "Está en la base de cualquier estrategia contra el narcotráfico"
Orsi anunció operativos donde detecten vínculos con atentado a Ferrero y pidió que se acelere ley antilavado video
GOBIERNO

Orsi anunció operativos donde "detecten vínculos" con atentado a Ferrero y pidió que se "acelere" ley antilavado
Esto no tiene precedentes, no podemos politizarlo; el Partido Nacional está en sesión permanente, dijo Delgado video
REUNIÓN POR ATENTADO A FISCAL DE CORTE

"Esto no tiene precedentes, no podemos politizarlo; el Partido Nacional está en sesión permanente", dijo Delgado

Dejá tu comentario