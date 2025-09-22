Hubo un incendio generalizado en un galpón de la rambla Sur, donde ensaya una comparsa

El incendio en el galpón de la rambla Sur y Río Negro comenzó este lunes cerca del mediodía y fue extinguido una hora más tarde. El local está al lado del viejo gasómetro y es donde ensaya una comparsa Integración, con su escuela de baile.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos que se ocuparon primero de circunscribir las llamas y luego extinguir el incendio.

No hubo heridos, sí afectación material importante, entre ellos, vestimenta y trajes de la comparsa.

El lugar, conocido como Espacio Integración, es una lugar de referencia para el barrio y el candombe, dirigido por Florencia Gularte, quien fue hasta allí al enterarse del incendio.

La estructura no tiene riesgo de derrumbe, según informó la vocera de Bomberos, Victoria Barboza.