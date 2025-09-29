Negro sobre tratamiento de ley de lavado de activos: "Está en la base de cualquier estrategia contra el narcotráfico"

El ministro del Interior , Carlos Negro , afirmó que hay avances en la investigación del atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero y remarcó "la necesidad de dar una fuerte respuesta institucional de unidad frente a la violencia de cualquier grupo que quiera atentar de alguna manera contra las personas o las instituciones".

El ministro defendió el pedido de celeridad del presidente Orsi al tratamiento de la ley de lavado de activos que está en el Parlamento. "La persecución del lavado de activos está en la base de cualquier estrategia de lucha contra el narcotráfico, porque esto es por plata. Los narcotraficantes se estimulan y viven detrás de la plata. Si no tenemos herramientas para hacer el seguimiento de la ruta del dinero, difícilmente podamos combatir eficazmente a los grupos organizados", consideró.

"Las normas de seguridad que tenía la fiscal Ferrero eran las que indicaba el protocolo y el acuerdo de ella", dijo el ministro del Interior al ser consultado sobre si hubo fallas en la custodia al momento del atentado. En ese sentido, explicó que la medida de reforzar la seguridad de la fiscal y más personas es "inmediato, en la emergencia" y que evalúan quiénes lo requieren, y que es por fuera del tema presupuestal.

Respecto al pedido de cese que hizo el sindicato de la Guardia Republicana, Negro dijo que "es una cuestión de ellos" y aseguró que con ellos así como con otros sindicatos hay "una mesa permanente" de diálogo por reclamos o sugerencias.

"El tema de la tecnología está arriba de la mesa necesariamente, fue uno de los temas tratados hoy con los partidos", sostuvo el ministro tras la reunión con representantes de los partidos políticos.

"Nosotros estamos convencidos de que la respuesta violenta de los grupos de narcotraficantes se da por el trabajo y el combate permanente que estamos haciendo a los narcotraficantes", agregó. Respecto a los cambios sugeridos en el Presupuesto durante la reunión con los partidos políticos de este lunes, dijo que "está abierto" en el Parlamento y que "allí pueden hacer los acuerdos que quieran".

También habló sobre el motivo de la participación del Ministerio de Defensa en la reunión de este mediodía en Presidencia y que se debió al conocimiento de esa cartera respecto a los explosivos.