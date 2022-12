"Es un arma mortal latente": 46 familias de Paso Carrasco piden soluciones edilicias

En Paso Carrasco ( Canelones ) 46 familias reclaman a las autoridades soluciones edilicias en las viviendas a las que fueron realojadas hace más de un año. "Al año comenzaron a tener problemas. No estamos peleando contra nadie, pedimos ayuda y contención que nos tienen que dar", dijo Richard Cabrera, habitante del complejo de viviendas.

Luis Trindade, asesor técnico en construcción, habló sobre los riesgos del sistema utilizado en la obra. Dijo a Subrayado que hay elementos que no están autorizados. Indicó que si bien "la solución existe, hay que meterle mucha plata". Sostuvo que "el tema no es para minimizarlo" y que "no se arregla con una lavada de cara".