"Es tiempo de combate corajudo contra el narco", dice Andrés Ojeda y propone presencia policial "24-7" en algunos barrios

Andrés Ojeda. Foto: archivo Subrayado.

El senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda le reclamó al ministro del Interior Carlos Negro que disponga un despliegue permanente de la Policía, en particular de la Guardia Republicana, en los barrios con más violencia y criminalidad de Montevideo y otros puntos del país.

“Se imponen medidas de otro talante. Quiero proponer formalmente policializar algunos barrios. Es tiempo de tomar acción real de combate corajudo contra el narco, de frente”, dijo Ojeda, y agregó: “Creo que tiene que haber presencia de la Guardia Republicana 24-7 durante un tiempo en algunos barrios complicados alrededor de Montevideo y en el resto del país”.

“Tenemos que perderle el miedo de enfrentar al narco”, insistió. “Hoy la realidad reclama otro nivel de combate y otro nivel de enfrentamiento al narcotráfico”, apuntó, tras mencionar el reconocimiento que hizo el ministro del Interior acerca de que habían aumentado los homicidios en el segundo trimestre del año.

“Ante el reconocimiento del ministro de la suba de los homicidios y el fracaso estrepitoso en seguridad se imponen medidas de otro talante”, insistió.

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