Es de Tayikistán, vive en Uruguay hace 25 años y su pasaporte ahora la reconoce como uruguaya: "Es inmenso"

"Realmente el cambio es inmenso. Es enorme porque, primero que nada, de alguna forma cobro la libertad de poder viajar, de no tener miedo al viajar, de no tener miedo al estar separada de mi familia, a la incertidumbre de no saber qué pasa cada vez que viajamos. Entonces es como un cambio impresionante", expresó a Subrayado. El cambio en el pasaporte le da más garantías.

"Ahora viajamos como uruguayos. De puertas para afuera somos uruguayos con este documento, porque en todos los campos dice claramente las siglas URI, que es Uruguay, y nos facilita muchísimo", agregó.

Gulnor se vino hace 25 años, por amor, y en el país desarrolló su carrera y tuvo a sus hijos.

"Me vine a Uruguay con en aquel momento mi expareja, que es uruguayo y con el que tengo un hijo de 22 años. Después me volví a casar, y tengo con mi marido actual dos hijos más, de 9 y 7 años", contó.

"Me encantó el país, me enamoré, y decidí quedarme y me quedé acá con mi hijo. Después en el 2008 conocí a mi marido actual. Allá tengo a mis padres, a mis hermanos, la mayor parte de mi familia. Mis sobrinos, que no conozco, porque hace 13 años ya que no he podido viajar. Así que ese sería mi primer viaje con mi nuevo pasaporte", afirmó.