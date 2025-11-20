"Es parte de la dinámica de crueldad que ejercen las bandas criminales", dijo Carlos Negro sobre niños heridos en balaceras

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este jueves por los dos niños lesionados durante un ataque a una mujer en el barrio Plácido Ellauri , en Montevideo, así como otros casos donde menores de edad resultan lesionados o heridos de bala por enfrentamientos entre delincuentes.

“Es parte de la dinámica de crueldad que ejercen las bandas criminales en la capital, en la zona metropolitana y en algunas partes del país. La utilización de armas de alto poder, de repetición, hace que los disparos sean indiscriminados y muchas veces hace que las víctimas sean personas que nada tienen que ver con el objetivo que se trazan los criminales. Pero bueno, esa crueldad, esa falta de escrúpulos que tienen estos individuos, estas bandas al ejercer este tipo de violencia, a ellos nos estamos dedicando”, respondió el ministro en rueda de prensa.