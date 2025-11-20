RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR

"Es parte de la dinámica de crueldad que ejercen las bandas criminales", dijo Carlos Negro sobre niños heridos en balaceras

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado sobre los niños heridos durante enfrentamientos entre criminales. “A ellos nos estamos dedicando”, aseguró.

Bandas criminales: el miércoles atacaron a una mujer en Plácido Ellauri y lesionaron a dos niños que estaban con ella.

“Es parte de la dinámica de crueldad que ejercen las bandas criminales en la capital, en la zona metropolitana y en algunas partes del país. La utilización de armas de alto poder, de repetición, hace que los disparos sean indiscriminados y muchas veces hace que las víctimas sean personas que nada tienen que ver con el objetivo que se trazan los criminales. Pero bueno, esa crueldad, esa falta de escrúpulos que tienen estos individuos, estas bandas al ejercer este tipo de violencia, a ellos nos estamos dedicando”, respondió el ministro en rueda de prensa.

Acerca de qué hace la Policía y el Ministerio para intentar prevenir y evitar estos casos, Negro agregó: Mediante inteligencia polici

