"Es muy difícil no verlo como un palazo importante", dijo presidente de la ARU sobre aumento del gasoil

El aumento del 14% en el gasoil, vigente desde este viernes, generó malestar en el ámbito productivo.

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, lo definió como “un palazo a la producción”, a la vez que Rafael Normey, el titular de la Federación Rural (FR) aludió a “un baldazo de agua fría”.

La Federación Rural aseguró que el aumento de $ 8,2 de cada litro de gasoil responden a ineficiencias del sistema de combustibles en Uruguay y reclamó al gobierno acciones inmediatas para reducir ese costo.

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El planteo fue difundido en un comunicado publicado en X por el presidente de la Federación donde reclamó que “hay 8,2 pesos por litro” que “dependen” de los productores y que “se pueden y deben bajar”. Culminó pidiendo avanzar en una “agenda pro competitividad y crecimiento” y sostuvo que es necesario hacer más eficiente toda la cadena de combustibles.

La Federación señala que la cadenas agroindustriales consumen aproximadamente el 40% del gasoil vendido actualmente, por lo que el impacto alcanza de forma directa a producción y transporte.

Según señalan en el comunicado, el sobrecosto asociado a los combustibles fue de US$ 185 millones en el último año. De ese monto, US$ 100 millones corresponderían al mayor costo del combustible y US$ 80 millones al subsidio del boleto urbano. Según sostienen, es una brecha que desestimula la inversión y afecta la capacidad productiva.

Entre las medidas planteadas, propuso eliminar subsidios cruzados y transparentarlos en el presupuesto nacional, cambiar el sistema de distribución que permita bajar cerca de $4 por litro, fortalecer la independencia de la Ursea, redefinir el rol de ANCAP y promover mayor competencia.

La gremial cerró con una advertencia y señaló que cada litro más caro implica “menos producción, menos empleo, más inflación y menos futuro para el Uruguay productivo”.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay dijo que se entiende el motivo de la suba pero que se está en un momento sensible por la producción del verano y solicita algún tipo de beneficio para el sector.

"Es muy difícil no verlo como un palazo importante a la producción, porque el costo queda igual. Entonces tenemos que remar una situación que ya viene complicada y que tendremos que empezar a buscar, creo que ahí el gobierno puede dar señales, de por algún otro lado dar algún tipo de beneficio, que no sea subsidio, pero sí beneficios para que después haya producto para generar movimiento en la cadena económica", sostuvo Ferber, quien señaló que "era un buen momento" para sacar del gasoil el subsidio al boleto y al supergás.

"Esta suba acumulada del 21% realmente es muy dura de manejar internamente por cada uno", remarcó.

ARU COMBUSTIBLES

Para el transporte profesional de carga terrestre el aumento del precio del combustible impacta negativamente. Deberá trasladar la suba a las tarifas para sus clientes, afirmó el presidente de la gremial que los nuclea.

"El combustible representa entre un 25% y 40% de lo que es la estructura de costo de una empresa de transporte, no hay manera de diluir que esto pueda pasarse a tarifas", dijo. Ignacio Asumendi, presidente del ITPC.