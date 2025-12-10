RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTERPELACIÓN POR CARDAMA

"Es muy difícil hacer las cosas peor", dijo Lazo sobre el "pésimo contrato" con Cardama y "el fraude inaudito" de la garantía

“A la tolerancia con la empresa Cardama sin justificación, se acepta una garantía que era rechazable por claras inconsistencias, y que para colmo era falsa”, dijo la ministra Lazo en la interpelación.

Ministra Lazo en la interpelación. Foto: FocoUy

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, es interpelada este miércoles por la decisión del gobierno de Orsi de rescindir el contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

Tras la primera intervención del senador interpelante, Javier García, la ministra aseguró que el contrato con Cardama firmado por el gobierno de Lacalle Pou es “pésimo” y que “es muy difícil hacer las cosas peor”.

Agregó que ante la presunción de “un fraude inaudito” e “omisiones inexcusables de la administración anterior”, se procedió a denunciar ante la justicia el contrato y la garantía vencida que presentó Cardama.

La ministra Lazo dijo en el inicios de su intervención que fue “vergonzosa la garantía aceptada por el gobierno anterior”, y calificó de “lo más razonable” la acción del gobierno de hacer la denuncia penal en Fiscalía.

Lazo repasó cronológicamente el proceso de aceptación de la garantía que presentó Cardama, dijo que fue “fuera de plazos” y que el gobierno de Lacalle Pou “terminó aceptando una malísima garantía de fiel cumplimiento, otorgada por la ignota Eurocommerce”.

“Pero lo peor estaba por llegar. A la tolerancia con la empresa sin justificación, se acepta una garantía que era rechazable por claras inconsistencias, y que para colmo era falsa”.

Renovación de la garantía en 2025

La ministra repasó también el proceso que debía seguir Cardama para la renovación de la garantía que vencía el 22 de octubre de 2025, y que “debía acreditar antes del 22 de setiembre de 2025”.

Ante esto el gobierno decidió ejecutar la garantía y procedió a iniciar el trámite en Londres: “En apenas 48 horas se comprobó que el domicilio (en Londres) no se correspondía a la oficina de Eurocommerce”.

Lazo dijo que entonces se detectaron “factores de riesgo por posible fraude”, y recordó que el director de Eurocommer “es un ruso con domicilio en Rusia”, que en su empresa tuvo “un solo empleado en 2022 y ninguno en 2023”.

“No muestra actividad comercial. Datos falsos de dirección. Imagen web falsa”, agregó.

“No huno mínimos controles a la empresa”, dijo Lazo, y agregó: “Ante los claros indicios de estar ante una estafa se dispuso por parte del gobierno seguir indagando y se encargó un estudio sobre las actas notariales que acompañaron la garantía de Eurocommerce. El informe es demoledor contra la conveniencia de aceptar esta garantía. Pero lo más grave para el notario informante, que ha sido tajante en cuanto a la falsedad de los documentos, fácil de detectar, que debió ser detectada por los funcionarios actuantes”.

Hubo “copias falsificadas que no fueron hechas por ningún notario”, dijo la ministra, y agregó: “El falsificador fue notoriamente torpe y presentó ante el Estado uruguayo algo que nadie advirtió”.

“Cuando uno lee el informe no puede menos que indignarse y sentir vergüenza por la pobre imagen que da el país”, concluyó.

