"Es la punta de un iceberg de una crisis cultural muy fuerte", advierte director de Patrimonio tras robo de monumento

Este lunes la Policía comenzó a investigar un nuevo robo de un monumento en Montevideo: falta el busto del historiador francés Pierre de Coubertin, ubicado en Avenida Ricaldoni y Cataluña, en Parque Batlle.

“El daño es irreversible, es un síntoma de una crisis cultural y social, en una sociedad donde hay violencia naturalizada. Es grave a nivel material y simbólico”, dijo a Subrayado el director de la Comisión de Patrimonio, Marcel Suárez.

Y agregó: “Estamos destruyendo componentes de nuestra identidad cultural. Que se vandalice un monumento es un indicio de un deterioro de la cultura ciudadana. No valoramos lo que pertenece a todos y lo que pertenece a nosotros mismos. Es la punta de un iceberg de una crisis cultural muy fuerte y que requiere la atención de todos: de los ciudadanos y de las instituciones públicas”.

Seguí leyendo Condenan a delincuentes que robaron escultura en el Prado: uno dijo que la vendieron a $30.000

Para Suárez, debería haberse “previsto” y “prestado más atención”. “Esto requiere recursos humanos y materiales”, agregó.

Cerca del monumento hay cámaras de videovigilancia que, en la tarde de este lunes, estaban siendo analizadas para determinar si el hurto fue captado. “Y la gran pregunta: ¿Quién compra estos bronces de monumentos vandalizados?”, cuestionó Suárez.

Un nuevo robo

Pierre-de-Coubertin-robo-cabeza Fo Foto: Google Maps

El robo de la cabeza fue denunciado por el área de infraestructura deportiva de la Intendencia de Montevideo y el comité Pierre de Coubertin. El denunciante manifestó a la Policía que el sábado de mañana el monumento se encontraba en su lugar.

El caso fue denunciado en las últimas horas ante la Policía tras constatar el faltante de la pieza de bronce. La Fiscalía de Flagrancia de 4.º turno está a cargo del caso junto a efectivos del Área de Investigaciones de la Policía de Montevideo.

El robo en el Prado y las condenas

El fin de semana se había conocido la condena de delincuentes que robaron, la semana pasada, la escultura al Peón de Estancia Rural en el Prado.

La Justicia condenó a dos hombres de 36 y 47 años como autores de un delito de hurto agravado. La pena fue de 12 meses de prisión, que se sustituyó por libertad a prueba y trabajos comunitarios.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia explicó por qué ambos fueron penados con libertad a prueba. “Ninguno de los imputados es reincidente (que comete delito antes de los cinco años pasados desde la anterior condena) ni reiterante (que cometió dos o tres delitos) o habitual (más de tres delitos cometidos en el plazo de 10 años o más). Si bien los imputados tienen antecedentes, estos datan de más de cinco años de antigüedad, por lo que les corresponde el beneficio de la libertad a prueba establecido por el artículo 295-BIS del Código de Proceso Penal (CPP), imponiéndoles tareas comunitarias por el plazo de cuatro meses a razón de 12 horas mensuales”, explicó en un comunicado.

Agregó que la libertad a prueba consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social. No procede este beneficio en los casos de reincidencia, reiteración o habitualidad. Se aplica a delitos dolosos (cometidos con intención) cuando la pena no supera los 24 meses.