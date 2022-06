Lacalle sobre críticas a Valverde:"Es jugador de fútbol, no lo metan en la política"

"Déjenlo al chiquilín que juega al fútbol, déjenlo quieto. Dejen al gurí quieto, si me comunico o no va a ser un tema personal", dijo el mandatario al ser consulado sobre si había hablado con el jugador luego de las críticas que recibió.

"Es jugador de fútbol, no lo metan en la política", sostuvo el presidente y agregó: "Políticos metiéndose en la selección celeste lo único que hacen es dividir. Yo fui entregué el pabellón como han hecho todos los presidentes de la República y hasta ahí me limito; después como hincha".

"Hacer pasar a un chiquilín que patea la pelota y la patea muy bien por camisetearlo políticamente no me parece justo ni bueno", concluyó Lacalle.

El pasado miércoles Valverde emitió un comunicado y expresó su postura sobre las críticas que recibió. “No he salido a hablar antes porque consideraba que no tenía que dar explicaciones de mis actos dentro de una cancha de fútbol, pero después de varios días donde recibí muchísimas críticas, siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos”, afirmó el futbolista.

“Perdón. Perdón a los que creen que falté el respeto al Presidente. Perdón a los que piensan que falté el respeto al Pabellón Nacional. Perdón a los que se sintieron ofendidos y piensan que tomé partido por una postura política”, escribió y continuó: “Quizá no sea la manera que ustedes esperan que defienda un país, pero no sé hacerlo de otra forma que no sea con la pelota en los pies. Perdón y gracias”, culminó Valverde.