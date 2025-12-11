"Es importante para el país apoyar este tipo de iniciativas", dijo presidente de CUTI sobre viaje de Orsi a China

El presidente Yamandú Orsi confirmó la misión a China en el mes de febrero con representantes de las Cámaras Empresariales.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Leonardo Loureiro, dijo a Subrayado que no solo viajan por la importancia específica de las cámaras sino que además porque es importante para el país.

"Es normal hacer misiones comerciales o misiones en este caso más políticas acompañado por todo el espectro social y económico y creo que es importante para el país apoyar este tipo de iniciativas", señaló.

Y añadió: "China además de ser un proveedor puede ser un socio, podemos ser un buen punto de entrada para determinado tipo de productos chinos en América Latina o en otros mercados. Ese tipo de relacionamiento es viable con China, creemos que la relación es muy buena, es nuestro principal socio comercial en bienes. Creo que es relevante que el presidente asista con una comitiva política y empresarial".

